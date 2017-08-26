Ватикан нагадав Путіну про відповідальність за мир в Україні

Після візиту до Росії держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін наголосив, що саме на Москві лежить відповідальність за мир у низці регіонів світу.

Росія "несе велику відповідальність за розбудову миру", заявив він у п'ятницю, 25 серпня, в ефірі радіо Ватикану, передає Deutsche Welle.

Глава уряду католицького міста-держави наголосив, що українське питання викликає "значну стурбованість" у Ватикану.

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"Перш за все Святий Престол наполягає на вирішенні гуманітарних аспектів, починаючи з важливої ініціативи Папи для України (…) Однією з тем є звільнення ув'язнених", - зазначив Паролін.

Друга людина в ієрархії Ватикану наголосила, що російська влада повинна поставити інтереси миру над усіма іншими. Він зазначив, що саме про це говорив на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка, за його словами, пройшла конструктивно.