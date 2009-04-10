Кримський спікер про блюзнірство і жалюгідні амбіції львіської влади

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО називає знущанням з героїчного минулого рішення Львівської обласної ради демонтувати пам`ятник радянському Воїну-визволителю в центрі міста Стрий.

Про це говориться в коментарі А.ГРИЦЕНКА, який сьогодні поширила його прес-секретар Алла ГОРЄВА.

"Подібні дії Львівської обласної ради, яка підтримала ініціативу партії «Свобода», – є не що інше, як знущання з нашого героїчного минулого, нашої історії і священної пам`яті про тих, хто ціною нелюдських зусиль звільнив світ від фашизму", - сказав А.ГРИЦЕНКО.

"Якими ж невдячними нащадками треба бути, щоб на догоду якимсь жалюгідним політичним амбіціям допустити таке блюзнірство і так поглумитися над "святая-святих" тих українців, чиї батьки, діди і прадіди, не жаліючи життя свого, на полях битв склали голови за Велику Перемогу", - додав він.

Кримський спікер вважає, що "львівським політичним авантюристам", яким "так хочеться переписати наново історію і обчорнити великий подвиг радянського солдата", варто було б замислитися над тим, "які руйнівні і незворотні наслідки вже завтра можуть викликати в українському суспільстві подібні рішення".

"Мені здається, що на тлі таких ось безпрецедентних кроків львівських націоналістів українське суспільство обов`язково має мобілізуватися і об`єднати свої зусилля із захисту справедливості та нашої спільної історичної спадщини. Своїм ставленням до військової слави радянського солдата сьогодні кожний з нас демонструє наявність у себе громадянської совісті, людської порядності та морального боргу", - сказав керівник парламенту автономії.

Як повідомлялося, Львівська облрада ухвалила рішення про демонтаж пам`ятника Воїну-визволителю на центральній площі міста Стрий і його перенесення в інше місце. «Пам`ятник спотворює площу XVIII століття «Ринок», символізує мілітаризм радянської епохи і негативно впливає на формування національної свідомості», - заявив депутат облради від ВО «Свобода» Олег ПАНЬКЕВИЧ, який і вніс цю пропозицію. За його словами, пам`ятник, швидше за все, перенесуть до Музею радянського тоталітаризму або на місцеве кладовище, біля поховань радянських воїнів.