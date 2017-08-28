На Донеччині школярі зворушливо виконали гімн України під час відкриття школи (відео)

21:58, 28 серпня 2017
Політика
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Гімн України виконали діти у місті Покровську.

Гімн діти виконали під час візитку до Покровська президента / скріншот

У Донецькій області у місті Покровську діти зворушливо виконали гімн України під час візиту до міста президента Петра Порошенка. Відповідне відео опубліковано на Facebook президента.

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«Найкраще виконання гімну України, яке мені довелося чути. Це – Покровськ, Донеччина», - підписано відео.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко у Краматорську провів нараду з військовими щодо оперативної ситуації в зоні проведення АТО. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter. «Президент прибув у Краматорськ, де провів нараду з військовими щодо оперативної ситуації в зоні проведення АТО», - написав Цеголко.

У прес-службі президента додали, що під час наради було заслухано доповідь про ситуацію в зоні бойових дій.

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Теги: #Порошенко на Донеччині#Порошенко у Покровську#Порошекно заспівав гімн у Покровську