Чи не збільшити віковий ценз для Президента?

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК наголошує на недоцільності збільшення вікового цензу для кандидата в Президенти України.

Про це він сказав 10 квітня в ефірі “Свободи на Інтері”, коментуючи розмови про можливість розгляду законопроекту, яким би передбачалося збільшення вікового цензу для кандидата в президенти до 40 років. (Як відомо, в Конституції України передбачено, що кандидатом в президенти може балотуватися особа, яка досягла 35-річного віку - УНІАН).

М.ОНІЩУК зазначив, що зрозуміло чому такі розмови ведуться, оскільки один з імовірних кандидатів на президентську посаду, у випадку прийняття змін не зможе балотуватися (йдеться про лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА, якому в травні виповнюється 35 років – УНІАН).

М.ОНІЩУК нагадав, що А.ЯЦЕНЮК в період, коли йому не було 35 років, «представляв парламент». Міністр також вважає, що 35 років для посади кандидата є «вмотивованим».

Він наголосив, що з точки зору права віковий ценз - це конституційна норма. За його словами, якщо хтось прагне цю норму змінити, то «необхідно пройти досить непростий процес внесення змін до Конституції». «Як на мене, в країні є більш значущі питання, пов’язані з конституційним удосконаленням ніж проблема віку кандидата», - наголосив М.ОНІЩУК.

Він наголосив, що теоретично такі зміни до Конституції можна внести, але враховуючи невеликий час, який залишився президентських виборів, «віковий ценз, який є в Конституції, залишиться незмінним».

У свою чергу один з лідерів Партії регіонів, народний депутат України Микола АЗАРОВ підкреслив, що якщо парламент розглядатиме законопроект про зміни вікових параметрів кандидатів у президенти, то це буде нечесно, бо відомо, що є рейтинговий кандидат, якому щойно виповниться 35 років.

За його словами, “якщо ми спеціально підемо таким принизливим шляхом, то ми себе опустимо». «Я не уявляю, хто той ідіот, хто таку поправку може внести», - додав М.АЗАРОВ.