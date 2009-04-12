Тимошенко віддала Гриценку копії газових угод

Кабмін надав комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони копії газових угод, підписаних в січні між Україною і Росією.

Про це повідомив голова комітету Анатолій Гриценко, відповідаючи на запитання читачів "Української правди" у розділі "Конференції".

Він зазначив, що запит про надання відповідних документів на адресу прем`єра Юлії Тимошенко було відправлено 20 січня.

"З відповіддю не поспішали. Публічно підкреслюючи відкритість уряду, тим не менше прем`єр направила до нашого Комітету копію свого розпорядження, яким заборонила керівнику НАК "Нафтогаз" надавати документи", - написав Гриценко.

За його словами, так продовжувалося більше двох місяців.

"Довелося поставити це питання більш жорстко, з економічною та енергетичною безпекою жартувати ми не маємо наміру. Була розмова з першим віце-прем`єром Турчиновим. Підсумок - на минулому тижні я отримав з Кабміну копії підписаних 19 січня документів, щоправда, з запізненням на два з половиною місяці. Ми вивчаємо ці документи", - зазначив Гриценко.