Богатирьова полетіла до США

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА відбула з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомила її прес-секретар Ірина БОГДАН.

Протягом 13-15 квітня Р.БОГАТИРЬОВА проведе низку зустрічей, присвячених співробітництву України та США у безпековій сфері.

Зокрема. секретар РНБО зустрінеться з радником віце-президента США з питань національної безпеки Ентоні БЛІНКЕНОМ, радником президента з питань національної безпеки Джеймсом ДЖОУНСОМ, помічником міністра енергетики Джонатаном ШТРАЙЄРОМ, помічником міністра оборони Олександром ВЕРШБОУ, старшим науковим співробітником ЦСМД Збігнєвом БЖЕЗИНСЬКИМ.

Також Р.БОГАТИРЬОВА матиме зустрічі з аналітиками Центру нової американської безпеки.