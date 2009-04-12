Тимошенко призначила нового радника

Оприлюднено розпорядження

Кабінет міністрів України розпорядженням № 361-р від 2 квітня призначив Василя МЕЛЬНИЧУКА радником прем’єр-міністра України. Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі. Довідка УНІАН. В.МЕЛЬНИЧУК очолював з 29 грудня 2007 р. до 17 грудня 2008 р. Державну адміністрацію залізничного транспорту України.

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