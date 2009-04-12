Тимошенко призначила нового радника
18:28, 12 квітня 2009Політика
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Оприлюднено розпорядження
Кабінет міністрів України розпорядженням № 361-р від 2 квітня призначив Василя МЕЛЬНИЧУКА радником прем’єр-міністра України.
Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.
Довідка УНІАН. В.МЕЛЬНИЧУК очолював з 29 грудня 2007 р. до 17 грудня 2008 р. Державну адміністрацію залізничного транспорту України.
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