Представником уряду в парламенті буде депутат від "БПП" Вадим Денисенко - Гройсман

Представником Кабінету міністр України у Верховній Раді буде народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Вадим Денисенко. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Читайте такожВ ЄС наступного тижня обговорять продовження санкцій проти Росії - журналіст

"Ми сьогодні ухвалимо рішення про представника уряду у Верховній Раді. Ми провели консультації з колегами-урядовцями і ухвалили рішення, що це буде народний депутат України Вадим Денисенко", - сказав прем'єр.

Він додав, що Денисенко вже дав свою згоду на те, що допомагатиме уряду в комунікації з парламентом.

"Нам треба посилювати нашу взаємодію. І нова система взаємодії передбачає, в тому числі, і те, що ми зможемо і відкликати законопректи, які не є актуальними, з українського парламенту, щоб його не перевантажувати", - підкреслив Гройсман.