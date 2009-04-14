Ющенко про глобальну кризу, Стельмаха, довіру до грошей і банків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає ухвалити спільне звернення української влади до суспільства, до банківської спільноти, до інвесторів банківської системи, яке б мало на меті відновити довіру до національної валюти і банківської системи в цілому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на нараді за участю прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, керівництва НБУ та представників МВФ і Світового банку.

«Ми маємо звернутися зі спільною позицією, і мене на це штовхає одне – те, що ми бачили останніми місяцями, особливо на валютному ринку, можна віднести не до проблем глобальної кризи, а до проблем внутрішньої кризи», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що це питання було сильно політизовано, у тому числі і через намагання відсторонити Володимира СТЕЛЬМАХА від посади голови Національного банку України.

«Попри все, що відбулося, ми сьогодні повинні розуміти, що не вплив глобальної кризи є ключовим фактором того, що відбувалося, особливо в останні місяці на валютному ринку України», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що все це призвело до втрати довіри людей до національної валюти та банківської системи в цілому.

«Якщо в нас немає шансів сьогодні спільними зусиллями проілюструвати спільне прагнення до відновлення довіри перш за все до національних грошей, до банківської системи України, нам буде важко говорити про приборкання кризи», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент повідомив, що кожному присутньому на нараді було роздано проект такої спільної заяви, і закликав доопрацювати її та ухвалити хоча б протягом дня.

«Дуже важливо, щоб цей стіл, самий високий координаційний стіл, висловився чітко і ясно щодо підтримки факторів стабільності», - сказав В.ЮЩЕНКО.