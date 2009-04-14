БЮТ вважає, що Ющенко сьогодні помстився народу України

Фракція БЮТ звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА у зриві голосування за законопроекти, спрямовані на співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це від імені фракції заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

«Сьогодні, 14 квітня, за прямої й очевидної вказівки Президента ЮЩЕНКА було провалено антикризові проекти законів», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО зауважив, що ці законопроекти були погоджені зі світовими фінансовими організаціями, однак «Президент дав пряму вказівку частині депутатів, яких він особисто контролює, не голосувати за вказаний пакет».

На думку фракції БЮТ, така позиція не гідна глави держави. «Саме сьогоднішнє голосування відкрило справжнє обличчя Президента ЮЩЕНКА, його істинну суть», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, це свідома політика Президента і його своєрідна помста народу за нелюбов і розчарування в Президентові. При цьому І.КИРИЛЕНКО наголосив, що якби парламентом не була встановлена дата президентських виборів – 25 жовтня, то фракція БЮТ вже сьогодні проголосувала б за початок процедури імпічменту Президенту.

Фракція БЮТ вимагає від уряду та прем’єр-міністра негайно і невідкладно прийняти рішення Кабінету міністрів, необхідні постанови і створити умови для приходу в Україну фінансової підтримки.

«Що стосується пана ЮЩЕНКА, то після такого вчинку ми вже не просимо його ані цементувати парламентські сили, ані підтримувати антикризові закони, ані консолідовувати політичні еліти. У нас єдине прохання до нього – ніколи більше не говорити високі слова про інтереси нації», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України знову не включила до порядку денного роботи парламенту законопроекти, які стосуються співпраці з Міжнародним валютним фондом.

За включення даних законопроектів в порядок денний голосували в повному складі фракції БЮТ та Блоку Литвина, але фракція НУ-НС голосувала лише частково, тому голосів не вистачило.

Як пояснив народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО, депутати від групи «За Україну», що входить до складу фракції НУ-НС, не голосували за внесення до порядку денного цих законопроектів, оскільки вони несуть загрозу для певних секторів економіки.