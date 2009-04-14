Кріль вважає антикризові проекти Тимошенко лобізмом і шахрайством

Народні депутати від "Єдиного центру" не підтримують лобістські законопроекти уряду, заявив народний депутат, лідер партії "Єдиний центр" Ігор КРІЛЬ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

«Наша позиція залишилася незмінною. Депутати від "Єдиного центру" не голосуватимуть за законопроекти, що лобіюють інтереси бізнес-оточення ТИМОШЕНКО, або ж ставлять малий бізнес на межу виживання», - так прокоментував депутат урядові законопроекти, внесені на розгляд до парламенту.

На думку політика, для того, щоб врахувати зауваження народних депутатів і очистити законопроекти від лобізму, в уряду було два тижні. «Але, замість роботи над помилками, уряд займався лише інформаційним тиском на Верховну Раду. Очевидно, що для ТИМОШЕНКО це був легший шлях, аніж відмовити своїм партійним спонсорам у продовженні лобіювання їхніх інтересів. Інакшого пояснення цій абсурдній ситуації немає», - наголосив І.КРІЛЬ.

Як повідомив народний депутат, «у нас залишаються ті ж запитання до урядового законопроекту щодо змін до бюджету: чому Нацбанк повинен сплачувати кошти до бюджету наперед і як це відіб‘ється на роботі головної фінансової установи країни? Хто з «любих друзів» ТИМОШЕНКО стоїть за формулюванням «виключні випадки», які дозволяють Аграрному фонду закуповувати та продавати дизпаливо і міндобрива? Наскільки економічно виправданим є обмін акцій національних акціонерних компаній на державні облігації? Чи не є це спробою прихованої емісії?».

На думку політика, ще більш нелогічними в умовах кризи є пропозиції до законопроекту «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування. «У той час, коли увесь світ думає про те, як зменшити податковий тягар для малого бізнесу, наш уряд робить все навпаки. Фактично він пропонує ще один «прихований податок», який спровокує втечу «у тінь» та нову хвилю безробіття», - наголосив лідер "Єдиного центру".

І.КРІЛЬ вважає, що «антикризові законопроекти потрібні. Але без лобізму і шахрайства». «Урядовці повинні терміново доопрацювати законопроекти, щоб вже цього тижня парламент зміг би прийняти реальні антикризові пропозиції уряду», - наголосив І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 квітня, Верховна Рада України знову не включила до свого порядку денного законопроекти, які стосуються співпраці з Міжнародним валютним фондом.

За включення даних законопроектів в порядок денний голосували в повному складі фракції БЮТ та Блоку Литвина, але фракція НУ-НС голосувала лише частково, тому голосів не вистачило.

Зокрема, не були включені до розгляду законопроекти: «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» (щодо невідкладних заходів по забезпеченню енергетичної безпеки України); «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення» та «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам).

Як пояснив народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО, депутати від групи «За Україну», що входить до складу фракції НУ-НС, не голосували за внесення до порядку денного цих законопроектів, оскільки вони несуть загрозу для певних секторів економіки.