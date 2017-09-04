Шахіст Карпов потрапив у чорний список "Миротворця"

Екс-чемпіона світу з шахів Анатолія Карпова (в 1975-1985 роках) внесено в списки сайту "Миротворець", повідомляє Четверта влада.

Зокрема, серед причин такого рішення вказується "Свідоме порушення державного кордону України. Антиукраїнська пропаганда. Заперечення російської агресії. Учасник пропагандистського форуму "Таврида 2014", який проходив 10-20 серпня 2014 на території тимчасово окупованої Росією Криму".

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Зокрема, у ряді інтерв'ю Карпов виправдовував агресію РФ у Криму, наприклад, у газеті "Аргументи і Факти".

"На міжнародних зустрічах ми говоримо німцям: «З Донбасу не стріляють з гармат по населених пунктах на Україні. А на стороні ополченців від обстрілів горять лікарні і школи. Чому ви нічого не бачите? Це ж з вашого мовчазної згоди робиться!». А вони просто не хочуть це обговорювати, закривають очі і вуха, а потім швидко переводять розмову на іншу тему", - заявив журналістам екс-чемпіон світу.

Крім того, Карпов не раз стверджував, що в Україні йде "громадянська війна". На початку окупації Криму Карпов приїжджав на півострів (березень 2014) та відкрито агітував за приєднання АРК до РФ.

При цьому раніше Карпов не відчував неприязні до Києва. У 2013 він відкривав в українській столиці міжнародний шаховий турнір під егідою "Сбербанку Росії".

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році міністр інформаційної політики Юрій Стець прокоментував скандал навколо сайту «Миротворець». "Українська влада [...] повинна бути вдячна українським волонтерам за їхню діяльність", - підкреслив він.