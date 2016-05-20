"Миротворець" опублікував новий список акредитованих у "ДНР" журналістів, "вибачившись" за неповноту попереднього

У повідомленні про це автори сайту також "вибачилися" за те, що опублікована раніше травня версія списку була "не першої свіжості" і містила дані про меншу кількість журналістів.

"12.05.2016 р. на сайті центру "Миротворець" був опублікований список журналістів, акредитованих терористичною організацією "ДНР". Після публікації ми побачили, який суспільний інтерес та обговорення викликав опублікований список. Багато журналісти вимагали від нас вибачень і ми, нарешті, зрозуміли, чому. З цього приводу колектив центру приносить свої щирі вибачення, оскільки список дійсно виявився не першої свіжості", - сказано в ньому.

"Миротворець" зазначає, що опублікований список був отриманий від "міністра інформації ДНР" Олени Нікітіної (Пушиліної) в грудні 2015 року, однак тепер отримано більш свіжий список від її заступника ("в цілях конспірації" сайт його прізвище не розголошує), датований лютим 2016 року.

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У розумінні авторів "Миротворця" інформація про акредитованих "ДНР" журналістів публікується у відповідності зі статтею 17 Конституції України, згідно якої захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу, а також зі статтею 29 закону України "Про інформацію" ("Поширення суспільно необхідної інформації").

Згідно з цією статтею, інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. В свою чергу, предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності фізичних або юридичних осіб тощо.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня на сайті "Миротворець" був опублікований список українських та іноземних співробітників ЗМІ, які отримували акредитацію так званої "ДНР" в період 2014-2016 років. Крім імен журналістів, оприлюднені їх телефонні номери, електронна пошта і період перебування на окупованих територіях.

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Публікація викликала обурення представників журналістської спільноти, а також розбіжності в позиціях керівництва Міністерства інформаційної політики. Її засудили, зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд та представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в різкій манері засудив самих же журналістів у тому, що ті акредитовувалися у терористів, фактично зв'язавши публікацію даного списку з публікацією в ЗМІ "підспідку офшорів і деталей про сім'ї розслідуваних персонажів".