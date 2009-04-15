Експерт радить Україні поторгуватися з МВФ

Не всі умови з тих, які ставить перед Україною МВФ, доцільно негайно приймати, варто домагатися пом`якшень. Таку думку «Німецькій хвилі» висловив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

Відмова Верховної Ради України у вівторок внести до порядку денного три законопроекти, спрямованих на подальшу співпрацю з МВФ, має й економічне, й політичне підґрунтя, відзначає Ярослав Жаліло. Цими проектами, зокрема, пропонувалося внести зміни до держбюджету у сфері енергетичної безпеки, а також до пенсійного законодавства.

Ті, хто не голосували (фракції Партії регіонів, КПУ і частина блоку «Наша Україна-Народна самооборона»), пояснили свою позицію тим, що це погіршить і без того складне соціальне становище у країні та створить додаткове навантаження на малий та середній бізнес. На думку експерта, певна логіка у діях тих, хто виступає проти таких нововведень, є.

«Ці законопроекти, по-перше, підвищують реальний фіскальний тиск, в тому числі на малий бізнес, що створює певні ризики. Тому що в умовах кризи навпаки має йтися про максимальну лібералізацію бізнесу, наскільки це можливо. По-друге, подібні поправки втручаються в питання пенсійного забезпечення, соціальної сфери, вони можуть створювати негативний соціальний фон в умовах високої ймовірності наближення позачергових виборів», - відзначає Жаліло.

Попри політичну складову, нині, за словами експерта, економічне становище в країні насправді дозволяє вести переговори з МВФ на більш привабливих для України умовах. Політика Фонду видається нині досить гнучкою, каже Ярослав Жаліло:

«Я сказав би, що Україна має підстави вимагати модифікації умов відповідно до того, що видається найбільш ефективним, аби утримати стабільність та динамізм національної економіки… Насамперед нам потрібно відстрочити запровадження лібералізації валютного ринку, про які йдеться в меморандумі». В Україні поки зарано лібералізувати валютний ринок, тому потрібно зберігати досить жорстке регулювання, переконаний експерт. На його думку, також варто пом’якшити умови фінансування бюджетного дефіциту.