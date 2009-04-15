Ющенко готовий йти і на парламентські, і на президентські вибори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий взяти участь у виборах глави держави.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті “Коммерсантъ” опублікованому 15 квітня.

Президент нагадав, що вважає нелегітимною дату проведення президентських виборів 25 жовтня.

«Я прошу вас забути про дату 25 жовтня як про легітимну дату чергових президентських виборів. Це — надумана дата, вона нічим не обгрунтована. Що стосується дати проведення одночасних дострокових парламентських і президентських виборів, зараз я не візьмуся назвати її. Це мають зробити юристи, дотримуючись букви і духу Конституції, не порушуючи термінів проведення виборів парламенту і Президента», – заявив він.

При цьому, відповідаючи на запитання: «Якщо юристи виконають це завдання, і одночасні вибори будуть призначені, в яких з них ви візьмете участь?», В.ЮЩЕНКО сказав: «Думаю, я братиму участь і в тих, і в тих».

Відповідаючи на запитання, чи знайомий він з рейтингами політиків і політичних сил, Президент України сказав: «Так, я їх одержую. Але якщо я побачив рейтинги, це не означає, що я відразу маю хапатися за валідол і змінювати свої наміри. Я знаю, що за мною все одно стоїть кілька мільйонів чоловік, які поділяють мої цінності. І якщо я прийму інше рішення, ці люди сприймуть його як прояв слабкості і як зраду, як відмову від завершення розпочатої справи».