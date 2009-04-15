Янукович збирає своїх міністрів

Передбачаються брифінги

У четвер, 16 квітня, під головуванням лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання опозиційного уряду. Засідання розпочнеться о 14.30 за адресою: вул. Грушевського 18/2, кімн. 11, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів. У рамках засідання передбачаються брифінги міністрів опозиційного уряду для представників ЗМІ.

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