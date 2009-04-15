Тимошенко вигнала міністра з засідання уряду

Прем’єр Юлія Тимошенко вигнала з засідання Кабміну у середу міністра екології Георгія Філіпчука через невиконання її доручення.

Під час вступного слова Тимошенко повідомила, що будівлю уряду пікетують представники кримсько-татарського народу, і для вирішення їхніх питань вона напередодні доручила Філіпчуку зустрітися з ними.

"Ви особисто зустрілися з мітингувальниками?", - звернулася вона до Філіпчука.

У відповідь міністр протягом 5 хвилин пояснював, що питання перебуває на контролі у двох його заступників.

Незадоволена відповіддю, Тимошенко наказала Філіпчуку прямо під час засідання вийти з зали засідань та переговорити з мітингувальниками.

"Потім, як зустрінетесь з людьми, повернетеся на засідання уряду", - сказала вона.

Звертаючись до міністра, прем’єр обурилась, що він проігнорував її доручення.

"З 5 листопада ви повинні були очолювати робочу групу. Сьогодні люди стоять під урядом. Вчора я дала доручення вам особисто зустрітися з ними. Ви вважаєте, що можна не виконувати доручення прем’єра і передоручати їх десятим заступникам?!", - обурилася вона.

"Може, у вас часу немає зустрічатися? І ви хочете, щоб прем’єр зустрічалася?!", - додала Тимошенко.

Після цього Філіпчук встав і покинув засідання уряду.

Українська правда