Полку Нашої України прибуло

Сьогодні, 15 квітня, Роман БЕЗСМЕРТНИЙ написав заяву про вступ до Народного Союзу «Наша Україна». Про це УНІАН повідомили у прес-службі НСНУ.

«Виконувати обов’язки голови виконкому і при цьому не бути в партії - це не правильно по відношенню до людей, з якими я планую працювати», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

За його словами, «всі партії переживають злети і падіння, зараз в «Нашій Україні» не найкращі часи».

Сьогодні виконуючий обов’язки голови Центрального виконкому партії планує провести нараду голів виконкомів НСНУ. Під час засідання буде обговорено організаційний стан «Нашої України».