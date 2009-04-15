Тимошенко оприлюднила декларацію про доходи

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО отримала в 2008 році доходів на суму 386 тис. грн.

Як свідчить опублікована в ЗМІ її декларація про доходи, в цю суму увійшла лише заробітна платня.

У той же час її чоловік Олександр ТИМОШЕНКО у 2008 році отримав доходи на суму 2,8 млн. грн. Крім цього, він володіє квартирою площею 52 кв. м., а також гаражем та іншими приміщеннями площею 255 кв. м. Згідно з декларацією, на його банківському рахунку є 82,9 тис. грн.