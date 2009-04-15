Тимошенко підвищила «пенсійний податок» з малих підприємців

В Україні з 1 травня внесок з пенсійного страхування для платників податків за спрощеною системою становитиме 208 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр праці й соціальної політики України Людмила ДЕНИСОВА сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів, коментуючи вчорашнє рішення уряду про збалансування бюджету Пенсійного фонду.

«Ми вважаємо, що повинна бути соціальна справедливість щодо всіх людей, зокрема і в оплаті внесків. Кожний повинен себе страхувати на випадок пенсії. У нас сьогодні пенсійне страхування, тому ті кошти, які вони сплатять, - це мінімальний внесок, який сьогодні становить 208 грн.», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Міністр уточнила, що нині за спрощеною системою свої відрахування до Пенсійного фонду здійснюють 1,392 млн. громадян. При цьому зараз єдиний фіксований податок становить від 6 до 84 грн.

За словами Л.ДЕНИСОВОЇ, зміна розміру фіксованого податку дасть змогу додатково залучити до бюджету Пенсійного фонду 1,9 млрд. грн. за вісім місяців 2009 року.

Крім того, за словами міністра, при нарахуванні пенсії в 2009 році використовуватиметься коефіцієнт вартості одного року трудового стажу в розмірі 1,35 (тобто в 2009 році коефіцієнт буде збережено на рівні 2008 року – УНІАН).

«Ці два положення набудуть чинності 1 травня 2009 року», - повідомила Л.ДЕНИСОВА.