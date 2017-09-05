Тимошенко з шампанським, килим за 200 тисяч та експозиція з прапором за мільйон: як у Раді стартував новий політичний сезон (відео)

У новий сезон депутати ступили по новому килиму за 200 тисяч гривень. У Верховній Раді серед першочергових завдань - доробити те, що не встигли влітку, а це - реформи: медична, пенсійна, судова та освітня.

Для легендарного прапора Конституції, що весь час "спочивав" у кулуарах, знайшли нове місце, на видноті. На Prozorro зазначено суму такої експозиції: вона коштувала 1 млн 300 тис. грн.

Читайте такожРада ухвалила закон про освіту: в Україні вводиться 12-річне шкільне навчання

"Ще одне фото - випадкове. З ранкового засідання фракції Батьківщина із шампанським. Пили за день народження Сергія Соболєва, поясняють колеги. А сам уродинник увесь поринув у роботу", - йдеться у сюжеті.

Саму ж сесію Ради відкрили хоровим виконанням гімну й вітальними промовами керівництва.

А от розглядаючи законопроект про реформу освіти, депутати сперечаються, якою мовою навчати дітей.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня ропочався новий політичний сезон у Верховній Раді - народні обранці зібралися на відкриття сьомої сесії Верховної Ради VIII скликання, також депутати у другому читанні ухвалили законопроект про освіту.