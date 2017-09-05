Сьогодні відкривається нова сесія Верховної Ради (подію завершено)

Сьогодні починається новий політичний сезон у Верховній Раді - народні обранці зберуться на відкриття сьомої сесії Верховної Ради VIII скликання, також депутати у другому читанні розглянуть законопроект про освіту.

Читайте такожОсінь "під знаком реформ": Парубій назвав ключові законопроекти нової сесії ВРЯк передає кореспондент УНІАН, першим питанням сьогодні парламент розгляне порядок денний сьомої сесії.

Потім депутати розглянуть законопроект про внесення змін до деяких законів щодо територій з особливим режимом мовлення.

Крім того, сьогодні у повторному другому читанні розглядатиметься законопроект щодо основних засад забезпечення кібербезпеки України.

Серед іншого, зокрема, депутати також розглянуть проекти постанов, що стосуються призначення парламентських премій та стипендій молодим вченим.

Також розглядатиметься низка законопроектів, що стосуються державної підтримки кінематографії в Україні.