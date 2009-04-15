Тимошенко призначила зустріч Путіну

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує здійснити візит до Москви 28-29 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам керівник апарату прем`єр-міністра Михайло ЛЕВИНСЬКИЙ.

“Швидше за все, візит почнеться 28 квітня. В першу чергу, програмою візиту передбачено проведення засідання російсько-українського комітету з економічного співробітництва”, - сказав М.ЛЕВИНСЬКИЙ.

За його словами, в рамках візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Москви передбачається її зустріч з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.