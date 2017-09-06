Безвіз не привів до значного збільшення потоку українських туристів – експерт

Після запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом кількість туристів до країн Європи суттєво не змінилася, повідомив на прес-конференції голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів України Ігор Голубаха.

"Масового збільшення туристів до країн ЄС у зв'язку із запровадженням безвізового режиму не відбулося", - зазначив Голубаха.

За словами голови Всеукраїнської асоціації туроператорів, однією з основних причин того, що громадяни України утрималися від поїздок до Європи, була вимога підтвердження фінансової спроможності для перетину кордону. Експерт підкреслив, що люди очікують економічної стабільності та підвищення рівня доходів.

Голубаха повідомив, що в середньому українці готові витратити на відпочинок за найбільш популярними напрямками від 300 до 500 дол.

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Він зазначив, що туристичні тенденції українців залишилися незмінними. Такі країни, як Туреччина, Єгипет, Греція, Болгарія, Чорногорія, Хорватія залишилися в лідерах за очікуваннями і симпатіями відпочинку українців. Як і раніше залишаються популярними й українські курорти в Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, у Бердянську та Карпатах.

Голова асоціації також підкреслив, що поїздки українців до Туреччини збільшилися порівняно з минулим сезоном на 5-10%.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і Шенгенської зони.

За даними Державної прикордонної служби України, з початку запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом 200 тис. українців вже відвідали Європу.