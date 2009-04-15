Саакашвілі: протести грузин викликані економічними проблемами

Протест з боку рядових грузин викликаний в основному економічними проблемами, заявив Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ сьогодні на зустрічі з населенням регіону Самцхе Джавахеті, де відкривалася нова газова магістраль.

Як повідомляє агентство «Новини-Грузія», він сказав: «Я добре розумію більшість учасників акцій, соціальне становище яких дуже складне».

М.СААКАШВІЛІ зазначив: «Політики мають боротися не за крісла, ми маємо боротися і працювати разом, щоб допомогти народу. Посади і крісла не матимуть жодного значення, якщо ми цього не зробимо».

Президент зазначив, що вихід Грузії з політичної кризи полягає в єдності та спокої.

Як повідомляв УНІАН, з 9 квітня опозиція проводить в Тбілісі масові акції з вимогою відставки М.СААКАШВІЛІ, пікетуючи будівлі парламенту, президентської резиденції, Суспільного телебачення і Держканцелярії.