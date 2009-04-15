Кучма: першими з кризи вийдуть США

В умовах кризи скорочувати ринкові механізми з боку держави неприпустимо. Необхідно, щоб влада утрималася від таких дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив екс-президент України Леонід КУЧМА, виступаючи сьогодні на публічних дебатах.

За його словами, фінансовий ринок на сьогодні не до кінця сформований, тому державі не можна звужувати елементи ринкового регулювання. Як приклад звуження ринкових механізмів з боку влади Л.КУЧМА назвав ідею націоналізації банків. Це, на його думку, поставить державу в безвихідь, оскільки викупивши частину акцій банків, вона не матиме коштів їх підтримувати.

Л.КУЧМА вважає, що держава в умовах кризи має забезпечувати реальні макроекономічні показники і стимулювати внутрішній ринок, який, за його словами, має великий потенціал.

Разом з тим Л.КУЧМА висловив упевненість в тому, що першою країною, яка вийде з кризи, будуть США.