Україна буде добиватися продовження та посилення санкцій країн Заходу проти РФ - президент

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна добиватиметься продовження, поглиблення та посилення санкцій країн Заходу проти РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час щорічного послання до українського парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

Він відзначив, що створення міжнародної коаліції на підтримку України в боротьбі проти російської агресії, утримання її в активному стані – повсякденна робота всієї української дипломатії.

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«Звичайно, режим санкцій, який триває вже четвертий рік, для Росії не є смертельним, але це – ефективний інструмент її стримування та спонукання сісти за стіл переговорів», - підкреслив глава держави.

«Саме тому ми продовжимо боротися з будь-якими спробами їх зняти чи навіть послабити. Навпаки, добиватимемося їх продовження, поглиблення та посилення», - зауважив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, Україна посилила контроль на всіх ділянках державного кордону через російсько-білоруські навчання «Захід–2017».

Говорячи про навчання "Захід–2017", він зазначив, що "доречніше їх було би іменувати "Антизахід". "Природно, що саме через це, а не з якихось інших причин, ми й посилили контроль на всіх ділянках державного кордону", - сказав глава держави.