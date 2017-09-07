Суд скасував "тупик Москаля" у Мукачевому

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль оскаржив рішення Мукачівської міськради, в рамках якого відгалуження вулиці Трудової перейменували на тупик Москаля Геннадія. Суд позов задовольнив. Про це повідомляє прес-служба Мукачівського районого суду Закарпатської області.

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Голова Закарпатської обласної державної адміністрації 17 липня звернувся до Мукачівської міськради з адміністративним позовом про визнання незаконним та скасування рішення Мукачівської міської ради Закарпатської області від 06 липня 2017 року №736 "Про перейменування назви вулиць, провулків, площ міста Мукачево".

Цим рішенням Мукачівська міська рада перейменувала вулиці Борканюка О., Бандери С., та Шухевича Р. на вулиці Мички З., Гузара Л. та Шептицького А. відповідно. Також пунктом 2 оскаржуваного рішення відгалуженню вулиці Трудової присвоїли назву тупик Москаля Генадія.

Свій позов Москаль пояснив тим, що таке перейменування суперечить Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» (далі - Закон) і воно здійснюється за розпорядженням голови відповідної обласної державної адміністрації.

"Крім того, розпорядженням голови Закарпатської ОДА від 13.04.16 № 161 «Про перейменування вулиць у м. Мукачеві», вулицю Локоти перейменовано на вулицю В. Зайця, вулицю Галана - на вулицю С. Бандери, а вулицю І. Туряниці – на вулицю Р. Шухевича. Дане розпорядження не оскаржувалося та не скасовувалося у встановленому законодавством порядку. Також у цьому Законі зазначено, що юридичним особам та об’єктам права власності ім’я фізичної особи присвоюється лише після її смерті та лише після проведення громадського обговорення", - сказано у повідомленні.

7 вересня Мукачівський міськрайонний суд задовольнив адміністративний позов Закарпатської ОДА.