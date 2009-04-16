Регіонали здогадалися, навіщо БЮТ блокує трибуну ВР

Партія регіонів обурена блокуванням трибуни Верховної Ради депутатами від Блоку Юлії Тимошенко.

Про це йдеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою Партії регіонів.

“Викликає обурення безвідповідальність депутатів фракції Блоку Юлії Тимошенко, які заблокували роботу парламенту в такий складний для держави час і не дають можливості приймати необхідні для країни закони”, – йдеться у заяві.

Партія регіонів заявляє, що причиною блокування є намагання БЮТ взяти під свій контроль один з найвпливовіших в Україні телеканалів. “Такі підходи і таке розуміння свободи слова в Україні ми вважаємо неприпустимими. Закликаємо Блок Юлії Тимошенко повернутися до демократичних засад і до поваги принципів свободи слова в Україні”, – заявляє Партія регіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 квітня, після поновлення засідань ВР депутати від БЮТ заблокували парламентську трибуну, вимагаючи розгляду проекту постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Ігоря Плужникова і заволодіння невідомими особами його власністю – акціями телеканалу «Інтер».

Голова ВР Володимир ЛИТВИН назвав абсурдними такі вимоги БЮТ і достроково закрив засідання.