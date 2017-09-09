Патріарший намісник та Аваков досягли цілковитого порозуміння щодо подальшого утвердження інституту капеланства у Нацгвардії та поліції

8 вересня 2017 року з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета відбулась робоча зустріч Патріаршого намісника, Високопреосвященнійшого Епіфанія, митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського з Міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим.

Під час робочої зустрічі було обговорено широкий спектр питань взаємодії Церкви та правоохоронних органів. Особливу увагу було приділено подальшому утвердженню інституту капеланства, зокрема, у Національній гвардії та перспективам поширення діяльності капеланів у Національній поліції. Йшлося також про спільний підхід до поширення усіх соціальних гарантій військовослужбовців на військових священників.

«Ми дуже вдячні владі за посилення уваги до питань духовності та діяльності Церкви зокрема. Дуже відрадно було вкотре почути від Президента України Петра Порошенка чітку позицію щодо підтримки автокефалії Української Церкви, яку він озвучив у щорічному посланні у Верховній Раді. У свою чергу, хотів би подякувати за теплу та відверту розмову Арсену Борисовичу Авакову – адже під час зустрічі ми досягнули цілковитого порозуміння щодо підтримки капеланства, а також усіх інших питань, важливих для Церкви», – відзначив Патріарший намісник у коментарі для прес-центру Київської Патріархії.