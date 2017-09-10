Журналістів не попередили про намір Саакашвілі їхати потягом "Інтерсіті" з польського Перемишля

Українських журналістів, які прибули зустрічати екс-голову Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі в пункті пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні, не попередили про те, що він намір повернутися в Україну потягом «Інтерсіті» з польського Перемишля.

Як передає кореспондент УНІАН, групу українських журналістів кількома автобусами скерували на перетин кордону з Польщею представники прес-служби «Руху нових сил», але не повідомили, в якому саме місті на території Польщі призначена зустріч з Саакашвілі.

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Вже після перетину кордону, на території Польщі, водій автобуса з журналістами намагався з’ясувати, куди прямувати, однак зв’язок з керівниками прес-служби «Руху нових сил» був відсутній.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі повідомив про рішення перетинати польсько-український кордон залізничним транспортом з міста Перемишль.

Зараз кореспондент УНІАН з групою журналістів намагається дістатися до Перемишля.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня екс-президент Саакашвілі планує повернутися в Україну через КПП «Краковець», де може відбутися його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Політик, за його словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею прибули представники «Руху нових сил», політики та активісти.

Між тим, у Державній прикордонній службі заявляють, що не збираються пропускати Саакашвілі в Україну.

За словами першого заступника голови ДПСУ Василя Серватюка, Саакашвілі має кілька українських паспортів - внутрішній і два закордонних.

«Відповідно до рішення уповноваженого державного органу ці паспорти не дійсні. І Державна прикордонна служба України має доручення вилучити ці паспорти. Тобто, вилучаємо паспорти, оформлюємо документи і повертаємо його (Саакашвілі - УНІАН) на територію держави, з якої він прибув», - сказав Серватюк.