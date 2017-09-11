Вже сьогодні направлятимуться повістки всім учасникам прориву кордону в "Шегині" - Аваков

Уже сьогодні направлятимуться повістки всім учасникам вчорашнього прориву кордону в пункті пропуску «Шегині».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні на брифінгу.

«Національна поліція порушила кримінальне провадження, і ми наполягаємо, щоб кожен із учасників цієї акції з'явився в поліцію для дачі відповідних свідчень. З'являтися самим - добре, ні - відповідні повістки вже сьогодні надсилатимуться всім учасникам цих подій», - сказав міністр.

Він відзначив, що «кожен, хто перейшов кордон нелегально за рахунок тих подій, які були вчора, має з'явиться на пункт «Шегині»... для того, щоб належним чином пройти процедуру оформлення митного контролю».

Аваков також повідомив, що «і Генеральна прокуратура, і МВС кваліфікують події, що сталися вчора на кордоні, як державний злочин».

«Він кваліфікується цілою низкою статей, зокрема включає в себе непокору державним органам, надання протидії правоохоронцям, напад на правоохоронців і на воєнізовані структури, організацію прориву державного кордону, організацію переправлення через державний кордон осіб, які не мають на те право, а також по ряду статей адміністративного кодексу», - відзначив глава МВС.

Читайте такожУ пункті пропуску "Шегині" разом з Саакашвілі кордон незаконно перетнули 60 осіб

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.