ЄС закликав негайно звільнити Чийгоза та всіх незаконно затриманих українців

В Європейському Союзі закликали негайно звільнити заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза та всіх незаконно затриманих в Криму та Росії українців.

Про це йдеться в заяві речника Зовнішньої дипломатичної служби ЄС, розповсюдженій в понеділок в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Сьогодні так званий "Верховний Суд" Сімферополя засудив заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до восьми років позбавлення волі за "організацію масових заворушень" в лютому 2014 року. Європейський Союз увесь час спостерігав за справою пана Чийгоза і наполягав на його звільненні, і цей заклик ми повторюємо сьогодні", - йдеться в заяві.

В ЄС наголосили, що заборона діяльності Меджлісу, який є органом самоврядування кримських татар, і переслідування його лідерів є "серйозними і неприйнятними порушеннями їх прав".

"Ми очікуємо, що звинувачення проти ще одного заступника голови Меджлісу, містера Ільмі Умерова, будуть негайно зняті, і підтверджуємо нашу давню позицію негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України на Кримському півострові та в Російській Федерації", - підкреслив речник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 вересня, так званий "верховний суд Криму" засудив Чийгоза до 8 років позбавлення волі. Адвокат Микола Полозов заявив, що оскаржить вирок.

Чийгоза було затримано в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти.

Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень.

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що порушуватиме питання засудження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза у Раді Європи.

Захист після розгляду апеляції Верховним судом Російської Федерації на цей вирок має намір звернутися до Європейського суду з прав людини.