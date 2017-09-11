Глава Мін’юсту в Раді Європи порушить питання засудження Чийгоза російськими окупантами

Міністр юстиції України Павло Петренко порушить питання засудження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза в Раді Європи.

Про це повідомив у Twitter постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

«Вирок окупантів Чийгозу і питання українських політв'язнів в Росії та Криму буде одним із центральних під час зустрічей Павла Петренка в Раді Європи», - заявив дипломат.

Як уточнили УНІАН джерела у Мін'юсті, Петренко сьогодні перебуватиме у Страсбурзі. У нього заплановано одноденний візит.

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня підконтрольний Кремлю так званий «верховний суд Криму» засудив Чийгоза до 8 років колонії.

Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство». Окупаційна влада Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо - стосовно заступника голови Меджлісу кримських татар Чийгоза і окремо стосовно інших фігурантів процесу - Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.