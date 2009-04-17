Кабмін програв арбітраж Федерації профспілок

Мінімальна заробітна плата в Україні має встановлюватись на рівні прожиткового мінімуму.

Про це йдеться в рішенні трудового арбітражу за результатами розгляду колективного трудового спору між Федерацією профспілок України та Кабінетом міністрів України, повідомили УНІАН у ФПУ.

Прес-служба Федерації зазначила, що розгляд тривав з 11 лютого по 17 квітня поточного року, і предметом конфлікту було незабезпечення трудових та соціально-економічних прав громадян в умовах кризи, зокрема при прийнятті держбюджету на 2009 рік.

Голова ФПУ Василь ХАРА свого часу пояснював, що на сьогодні уряд не виконує ряд пунктів Генеральної угоди, укладеної в квітні 2008 року між ФПУ та Кабміном, у яких йдеться про принципи взаємодії між владою та профспілками. За словами В.ХАРИ, саме невиконання основних пунктів угоди щодо встановлення соціальних нормативів, відповідності мінімальної зарплати прожитковому мінімуму, наявність заборгованості із зарплат тощо змусила ФПУ вступити у колективний трудовий спір з урядом.

Зокрема, профспілками було висунуто 12 вимог, які стосувалися встановлення мінімальної заробітної платні на рівні прожиткового мінімуму, повернення профспілкам громадського контролю над встановленням цін на газ для населення, повернення заборгованості з зарплати для працівників підприємств державної форми власності та запровадження мораторію на підвищення цін і тарифів на соціально важливі товари та послуги тощо.

Федерація наголошує, що крім рівня мінімальної зарплати, також рішенням скасовано Постанову Кабміну, яка виключила профспілки з процесу регулювання НКРЄ ціни на газ для населення. ФПУ зазначає, що тепер громадський контроль над діяльністю НКРЄ буде відновлено, що посилить соціальний захист широких верств населення. Крім того, трудовий арбітраж зобов’язав Кабмін до 1 травня погасити заборгованість з заробітної плати перед працівниками підприємств державної форми власності.

В.ХАРА відзначив, що рішення трудового арбітражу матиме позитивні наслідки для соціального діалогу у країні та є ще однією перемогою профспілок у системній боротьби за трудові та соціально-економічні права громадян.

Як повідомлялося, в рамках вступу Федерації у колективний трудовий конфлікт з урядом був створений трудовий арбітраж, куди увійшли незалежні фахівці, які вивчали вимоги ФПУ. Дана процедура регламентується Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.