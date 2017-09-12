Прорив Саакашвілі: у МВС пояснили відмову прикордонників застосовувати зброю

Правоохоронці не застосовували зброю під час прориву кордону на пункті пропуску Шегині 10 вересня, щоб не ставати учасниками провокації.

Про це повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1" директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, передає ТСН.

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"Саме відчуваючи і знаючи, що провокатори ставлять собі за мету, щоб прикордонники почали законно використовувати спецзасоби і зброю під час такого злочину, не хотіли ще більше загострити цю ситуацію", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі заявляв, що 10 вересня планує повернутися в Україну.

За словами політика, він подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України. Спочатку планувалось, що Саакашвілі перетне польсько-український кордон в пункті пропуску «Краковець». Зустрічати його там планували представники «Руху нових сил», політики та активісти.

Потім було прийнято рішення, що Саакашвілі прибуде в Україну не автобусом, а потягом з Перемишля. Потяг «Інтерсіті», в якому намагалися вирушити в Україну Саакашвілі, народні депутати та журналісти, було заблоковано. У потязі оголосили, що в ньому є особа, яка не має права в’їзду в Україну.

Після того Саакашвілі прийняв рішення їхати до кордону автобусом, але цього разу він поїхав у пункт пропуску "Шегині".

Увечері 10 вересня в оточенні прихильників Саакашвілі прорвався через кордон України й зараз перебуває у Львові.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.