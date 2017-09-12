Саакашвілі готовий пройти процедури, пов’язані з протоколом про адмінпорушення при перетині кордону

Позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що готовий пройти всі процедури, пов’язані з врученням протоколу про адміністративне порушення при перетині держкордону 10 вересня. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, вийшовши з львівського готелю «Леополіс» разом зі своїм адвокатом для зустрічі з українського прикордонниками.

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«Я поважаю прикордонників, я готовий пройти всі процедури. Не існує ніяких обставин, що ми порушили або колись намагались порушити якийсь закон… Ви побачите, що все буде прозоро, як було з першого моменту, коли я вступив на українську землю і коли вони відмовились взяти в мене паспорт, перевірити документи. Вони намагаються говорити про порушення закону з нашого боку, ми будемо розказувати про порушення з боку керівників прикордонної служби по наказу прямому президента Петра Порошенка, Авакова (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – УНІАН), і інших», - заявив він.

За словами Саакашвілі, «з першої хвилини, коли було прийнято абсолютно незаконне рішення про позбавлення мене українського громадянства, ми дотримувались всіх юридичних процедур щоденно, щохвилинно».

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі після прибуття в Україну приїхав до Львова, де зупинився у готелі “Леополіс”, що розташований у центрі міста на вулиці Театральній.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.