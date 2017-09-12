На Конгресі конституційних судів у Литві не пустили членів делегації РФ, які приймали рішення щодо анексії Криму

18:00, 12 вересня 2017
Політика
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На Всесвітній конференції значну увагу було приділено Україні та засудженню порушення територіальної цілісності держави з боку російських окупантів.

facebook.com/Iryna.Friz

У Литві пройшов 4 Конгрес Всесвітньої конференції конституційних судів. Лейтмотив заходу: верховенство права і конституційне право в сучасному світі. Про це на своїй сторінці в Facеbook повідомила нардеп від фракції "Блоку Петра Порошенка", голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

На конференції було приділено значну увагу Україні і засудженню порушення територіальної цілісності держави з боку російських окупантів.

Вперше в історії Конгресу на нього не був допущений голова конституційного суду РФ Зорькін і інші російські судді, які приймали рішення і визнали анексію Криму.

«Відверто кажучи, у світі немає іншого прикладу, щоб судова влада була настільки дискредитована. Кожен професійний юрист знає, що анексія Криму - це агресія, і це злочин. Немає такого прецеденту в одній країні, де її суд був би використаний для виконання такого злочину», - заявив голова Конституційного суду Литви Дейнюс Жалімас.

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У свою чергу президент Литви Даля Грібаускайте, виступаючи на цьому заході підкреслила: «Ми не можемо тиснути руки і ніколи не будемо запрошувати тих, хто наступає на верховенство права та рішення яких ламають долі тисяч людей. Ми заступимся за тих людей, хто бореться за свободу, права людини та демократію».

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Теги: #конгрес конституційних суддів#Ірина Фріз