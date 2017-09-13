Стало відомо, де ночував Саакашвілі після "зникнення" з готелю у Львові (фото)

Лідер політсили "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі декілька хвилин тому прийшов на книжковий ярмарок і вже придбав низку книжок українських авторів.

На форумі Саакашвілі зустрівся з мером Львова Андрієм Садовим та ходив із ним по ярмарку, передає ТСН.

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До того ж, політик розповів, що ночував у приватному будинку в центрі Львова, який йому запропонували його прихильники.

Наразі Саакашвілі збирається до Чернівців, як і анонсував у соцмережі.

Раніше ЗМІ повідомляли про зникнення Саакашвілі: він серед ночі виїхав у невідомому напрямку з готелю у Львові.

Нагадаємо, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.