Порошенко виступив за посилення контррозвідувального режиму в Україні

Президент Петро Порошенко виступає за посилення контррозвідувального режиму в Україні. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив сьогодні на засіданні РНБО.

«Глава держави назвав одним з пріоритетів - посилення контррозвідувального режиму і виконання Національної розвідувальної програми», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час засідання президент представив членам РНБО новопризначеного голову Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка.

Крім того, глава держави особливо підкреслив важливість посилення мотивації тих, хто перебуває на першій та другій лінії зіткнення. Йдеться про підвищення грошових виплат залежно від ступеня ризику та складності завдань.

Порошенко відзначив, що на сьогоднішній день на першій лінії український військовослужбовець отримує додаткову доплату 10 тис. грн.

Читайте такожПрезидент призначив голову Служби зовнішньої розвідки

«У нас на першій лінії немає нікого, хто б отримував менше 17 тис. грн», - зауважив він.

«Впевнений в тому, що зараз, коли ми розпочинаємо програму збройно-технічного осучаснення армії, коли ми маємо його виводити на рівень ХХІ-го сторіччя, ми маємо забезпечити цільове фінансування Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та знайти ресурси», - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявив, що Україна здатна стримувати російського агресора.