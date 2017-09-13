Україна здатна стримувати російського агресора - Порошенко

18:58, 13 вересня 2017
Політика
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Він наголосив, що у гривневому еквіваленті бюджет на оборону у цьому році виріс, у порівнянні із 2013-м.

Порошенко повідомив про збільшення військового бюджету / фото president.gov.ua

Українська армія здатна стримувати російського агресора. Про це під час засідання РНБО заявив президент Петро Порошенко.

«Ми здатні стримувати російського агресора, який має найсильнішу армію на континенті, яка за чисельністю в п’ять разів більша за нашу, а військовий бюджет якої у окремі роки перевищував наш у 16 разів», - сказав Порошенко.

Він зазначив, що попри агресію проти нашої країни, наш військовий бюджет 2017 року збільшився у рази у порівнянні з 2013-м.

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«Якщо ви порівняєте видатки Державного бюджету на оборону 2017 року і 2013 року в гривнях – вони істотно зросли. Але якщо візьмете доларовий еквівалент – вони будуть майже ті самі. Але подивіться зараз скільки нами зроблено за ці гроші за ці три роки, що свідчить про ефективність використання кожної бюджетної копійки», - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Єгора Божка головою Служби зовнішньої розвідки України і представив його колективу.

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Теги: #Порошенко#РНБО#російська армія#засідання РНБО#військовий бюджет#бюджет на оборону#російський агресор