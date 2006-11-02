Киргизька опозиція починає безстроковий мітинг за відставку президента

Опозиція Киргизії заявляє, що президент країни Курманбек Бакієв відмовився від досягнутих на переговорах з опозицією у вівторок домовленостей і вимагатиме в ході мітингу його негайної відставки, повідомляє РІА Новости.

Як заявив журналістам один з лідерів опозиційного руху "За реформи" Темір Сарієв, у четвер в 14.00 за місцевим часом почнеться безстроковий мітинг за відставку президента. "Люди вже прибувають", - сказав він.

Сарієв відзначив, що узгоджений проект конституції "вже лежить у нього (у президента) на столі, але цей проект позбавляє його багатьох повноважень". "Мабуть, він хоче зберегти свої повноваження. Йому це подобається", - сказав Сарієв.

Відповідаючи на питання про можливість подальших переговорів опозиції з владою, Сарієв підкреслив: "Які можуть бути переговори? Він відмовився від своїх обіцянок, які давав нам позавчора".

Основною вимогою запланованого на четвер масового безстрокового мітингу опозиції у Бішкеку є негайна реформа Конституції Киргизії. Пропоновані поправки до Основного закону передбачають істотне обмеження президентської влади в країні.

Спочатку опозиція наполягала на створенні парламентської республіки, але після переговорів з главою держави у вівторок дещо пом`якшила свої вимоги. Узгоджені на переговорах конституційні поправки передбачають створення так званої "парламентсько-президентської республіки".

Проект конституційних змін, які, зокрема, передають право формування уряду парламенту, президент повинен був внести на розгляд законодавчого органу у четвер вранці, але не зробив цього. "Сьогодні-завтра це питання повинне вирішитися. Ми завершуємо розробку Конституції", - сказав Бакієв на засіданні парламенту у четвер. Він також попередив депутатів, що не терпітиме тиску в цьому питанні. "Скільки б ви не тиснули на мене, стільки ж отримаєте у відповідь. Давайте не тиснути на мене", - сказав Бакієв.

Як повідомив РІА Новости представник опозиційного руху "За реформи" Меліс Єшимканов, виступ президента в парламенті сьогодні показує, що "влада йде ва-банк". Він також відзначив, що, за його даними, зараз "існує реальна загроза для лідерів опозиції".

Разом з тим, як повідомляє один з найбільших інтернет-операторів Киргизії, зараз в результаті хакерської атаки блокована вся інтернет-зона країни. У компанії РІА Новости сказали, що "висять" сервери практично в усіх найбільших інтернет-операторів, не працює жоден з місцевих інформаційних сайтів. Така сама ситуація, відзначив співбесідник агентства, була 24 березня 2005 року, в день "тюльпанової революції" в республіці.