Низка європейських країн звернеться до Ради Європи і ОБСЄ через новий закон про освіту в Україні

Болгарія, Угорщина, Румунія та Греція звернуться до Ради Європи та Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) через новий закон про освіту в Україні. Про це заявила міністр закордонних справ Болгарії Єкатєріна Захарієва, повідомляє БГНЕС.

Читайте такожСкандал навколо закону про освіту: МЗС обговорить реформу із послами Євросоюзу"Безсумнівно, ми хвилюємося і не випадково маємо спільну ініціативу з колегами з європейських країн, на (меншини) яких у підсумку вплине цей закон. І сьогодні міністрами закордонних справ Угорщини, Румунії, Греції та Болгарії підписано лист до міністра закордонних справ України, у якому ми попереджаємо про те, що цей закон не повинен впливати на права меншин та (можливість) навчання рідною мовою. Ми відправимо такого же листа до Ради Європи та ОБСЄ", - заявила Захарієва.

Також вона сказала, що відповідно до запевнень української сторони, новий закон про освіту "спрямований на зміцнення української мови і не вплине на вивчення європейських мов".

Захарієва підкреслила, що у минулу п'ятницю вона провела розмову з українським послом, а також потім відбулося ще декілька зустрічей і розмов на різному рівні, під час яких українська сторона давала гарантії, що новий закон не вплине на вивчення болгарської мови у школах.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», який передбачає введення 12-річної середньої освіти для дітей, які підуть до школи наступного року.

Законом передбачено, що представникам національних меншин України гарантується право на навчання в комунальних закладах для отримання освіти поряд із державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою.

МЗС Румунії висловило стурбованість у зв'язку з нормами цього закону щодо мови навчання представників національних меншин України.

У МЗС Польщі очікують, що Україна дотримуватиметься зобов'язань, даних Варшаві, про вивчення польською нацменшиною рідної мови. У заяві йдеться, що "МЗС Польщі уважно спостерігатиме за процесом впровадження закону й здійснить усі необхідні кроки щодо забезпечення полякам в Україні доступу до навчання польською мовою. Ми переконані, що українська сторона дотримуватиметься зобов'язань проведення консультацій з нами щодо можливих нормативних актів у контексті вживання мов нацменшин".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримуватиме ініціативи України в міжнародних організаціях у зв'язку з нормами нового закону про освіту, що стосуються мов навчання представників національних меншин України.

12 вересня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну і міністру освіти Лілії Гриневич провести зустріч із послами Євросоюзу в Україні та роз'яснити їм деталі нового закону про освіту в частині, що стосується мов навчання представників національних меншин.