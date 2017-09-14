Через український закон про освіту Росія може піти на військове загострення - політтехнолог

Кремль може вжити заходів "для захисту російськомовного населення" через ухвалений Верховною Радою закон про освіту. Про це в інтерв'ю ТСН.uа заявив російський політтехнолог Станіслав Бєлковський.

"Це може бути військове загострення, в тому числі у вигляді походу на Маріуполь, викрадення людей та інше", - сказав він.

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При цьому, на думку Бєлковського, повномасштабної війни з боку Росії все одно не буде.

"Путін абсолютно комфортно почувається в рамках логіки гібридної війни, він знайшов себе в ній. І він буде продовжувати діяти методами гібридної війни не лише тут, в Україні, але й на різних напрямках настільки, наскільки він вважатиме це доцільним. Оскільки за натурою він аж ніяк не авантюрист", - вважає політтехнолог.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», який передбачає введення 12-річної середньої освіти для дітей, які підуть до школи наступного року.

Законом передбачено, що представникам національних меншин України гарантується право на навчання в комунальних закладах для отримання освіти поряд із державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою.

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МЗС Румунії висловило стурбованість у зв'язку з нормами цього закону щодо мови навчання представників національних меншин України.

У МЗС Польщі очікують, що Україна дотримуватиметься зобов'язань, даних Варшаві, про вивчення польською нацменшиною рідної мови. У заяві йдеться, що "МЗС Польщі уважно спостерігатиме за процесом впровадження закону й здійснить усі необхідні кроки щодо забезпечення полякам в Україні доступу до навчання польською мовою. Ми переконані, що українська сторона дотримуватиметься зобов'язань проведення консультацій з нами щодо можливих нормативних актів у контексті вживання мов нацменшин".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримуватиме ініціативи України в міжнародних організаціях у зв'язку з нормами нового закону про освіту, що стосуються мов навчання представників національних меншин України.