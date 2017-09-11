У Гриневич створили платформу для висвітлення шкільної реформи

Міністерство освіти та науки разом з ГО "Смарт Освіта" створили нову платформу для висвітлення реформ шкільної освіти. Про це 11 вересня на своїй сторінці у Facebook повідомила міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

Зазначається, що на сайті "Нова українська школа" зібрали актуальну інформацію, новини, документи, поради фахівців і відповіді на запитання щодо освітньої реформи.

"ГО "Смарт Освіта" у партнерстві з Міністерством освіти і науки України створили сайт для висвітлення реформи "Нова українська школа". Всю актуальну інформацію, матеріали, новини, документи, поради фахівців і відповіді на запитання стосовно НУШ зібрано там", - йдеться у повідомленні.

​Як повідомлялось, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Україна має намір після ухвалення Верховною Радою закону "Про освіту" гарантувати вільний розвиток мов національних меншин.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект №3491-д про освітню реформу, який, зокрема, запроваджує в Україні 12-річну повну загальну середню освіту.

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В Угорщині та Румунії офіційно заявили, що український закон про освіту порушує права їхніх меншин. Згодом міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто викликав у міністерство у зв'язку з прийняттям відповідного закону посла України в Угорщині Любов Непоп. Президент Молдови Ігор Додон закликав Україну переглянути закон про освіту в частині, що стосується мов навчання представників національних меншин.

Зазначимо, що посольство США в Києві привітало Україну з ухваленням нового закону про освіту, а Польща очікує, що Україна дотримається своїх зобов'язань, які Київ дав Варшаві, щодо вивчення польською нацменшиною рідної мови.