У Кремлі не заперечують фінансування окупованого Донбасу і мають намір надалі "дбати" про нього

У Кремлі не заперечують, що Росія фінансує окупований Донбас і заявили, що незважаючи на «певний перерозподіл», мають намір продовжувати «дбати» про його жителів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Там відбувається певний перерозподіл, але разом з тим це не означає, що буде скорочення якихось напрямів на користь інших. Йдеться про впорядкування», - сказав Пєсков, коментуючи публікацію РБК про те, що уряд Росії планує відмовитися від «гуманітарної підтримки» окупованого Донбасу на користь фінансування проектів в анексованому Криму і Калінінграді.

Відповідаючи на запитання УНІАН, в якому обсягу Росія фінансує ОРДЛО, Пєсков сказав: «Ні, я не міг би цього сказати, я не володію такими цифрами».

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Водночас він заявив, не може бути мови про те, щоб Росія відмовилася від гуманітарної допомоги жителям Донбасу. «Зрозуміло, з гуманітарних міркувань Росія продовжить дбати про цих людей, які були відторгнуті в результаті «громадянської війни своєю власною країною», - заявив Пєсков.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд Росії планує відмовитися від «гуманітарної підтримки» окупованого Донбасу на користь фінансування проектів в анексованому Криму й Калінінграді.

Доручення мінфіну Росії, отримане за підсумками наради у віце-прем'єра Дмитра Козака, яка відбулася 1 вересня, передбачає виключення «з проекту федерального бюджету на 2018 рік і на плановий період 2019 і 2020 років в повному обсягу витрат на надання в 2019-2020 роках гуманітарної підтримки окремим територіям».