Скандал навколо закону про освіту: МЗС обговорить реформу із послами Євросоюзу

У п'ятницю, 15 вересня, планується зустріч із послами Європейського Союзу в Україні для роз'яснення їм деталей нового закону про освіту в частині, що стосується мов навчання представників національних меншин. Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко сказав перед засіданням уряду.

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"Ми в п'ятницю зустрічаємося з усіма країнами, які зацікавленні біля 12 години дня (в МЗС)",- сказав Пристайко, додавши, планується в рамках зустрічі роз'яснити, про що йдеться в ухваленій реформі освіти.

Він уточнив, що на зустрічі в МЗС буде більше, ніж 5 послів і що МЗС України отримало ноти від Угорщини, Румунії, а також Польщі, додавши що послів України в Угорщині та Румунії викликали для надання пояснень.

Перший заступник міністра також підкреслив, що деякі країни вважають, що Україна має забезпечити навчання іноземними мовами.

"Те що ми взяли на себе зобов'язання - в загальному, це навчання мов, тобто ми готові надати можливість всім людям навчатися мові як такій. Це не означає, що до кінця ми маємо навчати цією конкретною мовою, умовно, географії, математиці, фізиці",- уточнив Пристайко.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», який передбачає введення 12-річної середньої освіти для дітей, які підуть до школи наступного року.

Законом передбачено, що представникам національних меншин України гарантується право на навчання в комунальних закладах для отримання освіти поряд із державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою.

МЗС Румунії висловило стурбованість у зв'язку з нормами цього закону щодо мови навчання представників національних меншин України.

У МЗС Польщі очікують, що Україна дотримуватиметься зобов'язань, даних Варшаві, про вивчення польською нацменшиною рідної мови. У заяві йдеться, що "МЗС Польщі уважно спостерігатиме за процесом впровадження закону й здійснить усі необхідні кроки щодо забезпечення полякам в Україні доступу до навчання польською мовою. Ми переконані, що українська сторона дотримуватиметься зобов'язань проведення консультацій з нами щодо можливих нормативних актів у контексті вживання мов нацменшин".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримуватиме ініціативи України в міжнародних організаціях у зв'язку з нормами нового закону про освіту, що стосуються мов навчання представників національних меншин України.

12 вересня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну і міністру освіти України Лілії Гриневич провести зустріч із послами Європейського Союзу в Україні та роз'яснити їм деталі нового закону про освіту в частині, що стосується мов навчання представників національних меншин.