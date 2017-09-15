Що писали іноземні ЗМІ про Україну: прорив Саакашвілі та варіанти вирішення конфлікту на Донбасі (інфографіка)

Протягом тривалого часу інформаційні тенденції у іноЗМІ щодо України залишаються без змін. Так, своє логічне продовження у висвітленні отримали питання надання Україні летальної зброї Сполученими Штатами (Korea Times), гучне повернення Саакашвілі (France24, Deutsche Welle, Reuters, Associated Press, Al Jazeera, Georgia Today), введення миротворців на Донбас (Press TV), питання призупинення діяльності дипмісії республіки Нігерія в Україні (Guardian).

За даними аналітиків Corestone Corp., широкого розголосу здобуло питання недотримання прав нацменшин в Україні: невдоволення новим освітнім законодавством в Україні висловили Болгарія, Угорщина, Румунія, Греція, Росія (Hungary Today, Associated Press, FOCUS Information Agency тощо).

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Конфлікт на Донбасі відійшов на другий план і здобув уваги лише у турецьких (Anadolu Agency, Hurriyet) та британських (The Independent) медіа. Цікавим виявився погляд Hurriyet на вирішення конфлікту: Україна відмовляється від євроатлантичного курсу, натомість РФ адекватно сприймає її європейську інтеграцію.