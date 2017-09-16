Яценюк на YES: єдина відповідь на глобальні виклики - сильне НАТО. Україна має стати членом Альянсу

У суботу, 16 вересня, лідер політичної партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк взяв участь у дискусії «Безпека для України: у пошуках рішень, які працюватимуть» в рамках Чотирнадцятої щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Арсеній Яценюк наголосив, що сьогодні світ постав перед глобальними викликами, “починаючи від російської агресії й закінчуючи Північною Кореєю”: “Світ переживає потрясіння”.

“Насамперед нам потрібно зробити висновки з нашого минулого. 1994 року Україна підписала сумнозвісний Будапештський меморандум. Ми відмовилися від третього за величиною ядерного арсеналу у світі. Підписанти цього меморандуму гарантували територіальну цілісність та незалежність Українській державі. Та в результаті ми тимчасово втратили Крим, Донецьк та Луганськ. І Росія, одна з підписантів цього меморандуму, вторглася в незалежну країну і перемалювала кордони після Другої світової війни. Це дуже поганий знак для світового співтовариства”, - підкреслив лідер “Народного фронту”.

Арсеній Яценюк наголосив, що необхідно знайти спільну відповідь на нинішні глобальні виклики: “Немає іншої спільної відповіді, окрім як сильне НАТО. На мою думку, для всіх країн-членів НАТО, для всіх партнерів важливо дуже чітко сказати - прийде час, і Україна стане членом Альянсу”.

Він зазначив, що Україна виконає всі критерії НАТО, зокрема щодо фінансування: “Вам потрібно витрачати 2 відсотки ВВП, а моя країна витрачає 5 відсотків ВВП на нашу безпеку та армію”.

Не всі в НАТО радо сприймають ідею членства України, зазначив лідер “Народного фронту”. “Проте ще раз наголошу, що 2008 року в Бухаресті ми звернулися до НАТО щодо плану членства, і не отримали його. В результаті ми отримали російську агресію проти Грузії і вторгнення Росії в Україну”.

“Нам необхідне дуже сильне лідерство у світі. Потрібна також дуже сильна політика НАТО. Україна має стати членом НАТО. На цьому шляху нам необхідно вдосконалити свою армію та зрівняти її стандарти зі стандартами НАТО. Це план дій, схвалений моєю країною, і це єдиний шлях для України, і не тільки для України. Ми захищаємо кордони ЄС та Альянсу від російської агресії, тож це в наших спільних інтересах”, - підкреслив він.

“Україна - єдина країна в Європі, яка зупинила регулярну російську армію. Ми боремося за нашу незалежність та вашу безпеку”, - сказав Арсеній Яценюк.

У ході дискусії Арсеній Яценюк відповів на тезу про можливі проблеми з Росією через вступ України до НАТО: “У вас уже є проблеми з Росією. Росія втрутилася у вибори в США, Росія втрутилася у вибори у Франції, російські літаки кружляють біля ваших літаків та кораблів, Росія має величезну мережу, скуповуючи політиків, медіа, намагаючись підірвати західну демократію. Росія збила МН-17. Росія почала низку кібератак проти країн-членів НАТО. Росія порушила Статут ООН і намагається підірвати цей інститут. Тож членство України - у ваших інтересах. Що ви більші, то ми сильніші”.

“Для лідерів ЄС та НАТО дуже важливо бути більш рішучими та сильнішими, зайняти лідерську позицію. Давайте приймати рішення”, - сказав Арсеній Яценюк.