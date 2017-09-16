США не мають долучатись до "нормандського формату" - Волкер

21:47, 16 вересня 2017
Політика
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США зацікавлені в тому, щоб розпочати діалог між Росією та Україною, вивести їх на новий стратегічний рівень.

фото УНИАН

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер переконаний, що США не мають долучатись до «нормандського формату» переговорів щодо Донбасу. Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

Читайте такожВолкер розповів про бачення США миротворчої місії на Донбасі«Я не думаю, що взагалі це потрібно, «нормандський формат» вже виконав свою функцію», - заявив він, відповідаючи на запитання, чи США можуть приєднатися до «нормандського формату» переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Я контактую з РФ, Німеччиною, Францією та Україною у цьому питанні. Я знаю, що вони розмовляють, вони намагаються побудувати діалог, ми координуємося в цих питаннях. Я не думаю, що США будуть приєднуватися до цього формату. Але я вважаю, США зацікавлені в тому, щоб розпочати діалог між Росією та Україною, вивести їх на новий стратегічний рівень, останнім часом ми бачимо, що щось не так», - додав Волкер.

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